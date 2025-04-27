Аналитик оценил готовность Запада идти на компромиссы по Украине

Власти Германии и Европейского союза загнали себя в тупик по отношению к Украине, считает немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич.

«Изменение позиции Германии или ЕС по конфликту на Украине на данный момент маловероятно. Они загнали себя в порочный круг, выбраться из которого крайне трудно», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Он также заявил, что компромиссов по Украине от Запада ждать не стоит.

Ранее новый посол Франции в России Николя де Ривьер заявил, что урегулирование украинского конфликта без участия Европы не приведёт к устойчивому миру и будет угрожать безопасности всего континента.