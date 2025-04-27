Киев может потерять побережье Черного моря, сопротивляясь переговорам

Украина после освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждена сесть за стол переговоров, в противном случае ей грозит потеря всего побережья Черного моря. Об этом РИА Новости сообщил генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ.

"Можно констатировать, что ушло то время, когда Украина могла выдвигать какие-то новые предварительные требования для переговоров", - заявил собеседник агентства.

Экс-генерал-майор отметил, что Киев при поддержке Запада предпринимал попытки выиграть время за счет захвата Курской области. Однако это оказалось безуспешно, резюмировал Караташ. Собеседник агентства также отметил, что в нынешней ситуации Зеленский должен признать потерю Крыма и Донбасса. И если Киев продолжит сопротивляться переговорам и будет затягивать войну, то потеряет уже все побережье Черного моря, указал Караташ. Среди прочего экс-военный отметил, что Европа продолжает всячески препятствовать проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Накануне президент США Дональд Трамп впервые за последние дни обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот якобы не хочет заканчивать конфликт на Украине, а только делает вид. Глава Белого дома пригрозил России новыми санкциями. Это произошло сразу после встречи американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом Путин вновь обозначил, что готов к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".