Трамп призвал освободить американские корабли от пошлин через Панамский и Суэцкий каналы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли и коммерческие суда должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы. Такой призыв он опубликовал на странице в соцсети Truth Social.

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По его словам, эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов. Американский лидер добавил, что поручил госсекретарю США Марко Рубио немедленно заняться данным вопросом и задокументировать эту ситуацию.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Соединенные Штаты и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу.