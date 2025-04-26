СМИ сообщили о загадке со стульями на встрече Зеленского и Трампа

На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во время похорон Папы Римского Франциска в Риме сначала стояли три стула, один из которых потом почему-то исчез. На это обратило внимание украинское издание "Страна.ua".

"На месте встречи Зеленского и Трампа в Риме сперва стояли три стула. Позже на переговорах двух президентов третьего стула уже не было", - говорится в материале.

Издание попыталось найти разгадку в видеозаписи со встречи политиков. На кадрах видно, как к Трампу и Зеленскому перед началом переговоров подходит президент Франции Эммануэль Макрон. В это время помощники ставят именно три стула в зале.

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Макрон здоровается с Зеленским, затем тянет руку Трампу, однако тот игнорирует жест и начинает что-то объяснять французскому президенту.

На следующих кадрах американский и украинский политики уже сидят на своих стульях лицом к лицу и беседуют, а Макрона - как и третьего предмета мебели - рядом нет. При этом на одном из снимков видно, как служитель Ватикана поодаль ставит стул к стене.

"В Сети предположили, что третий стул изначально предназначался для Макрона", - заключает издание.

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