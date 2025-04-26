Президент Сербии Александр Вучич похвастался жареным поросёнком, приготовленным к приезду сына президента США Дональда Трампа.

«Многие иностранцы справедливо говорят, что я тяжёлый человек и что нелегко со мной разговаривать, но ещё никто не сказал, что мы не гостеприимные. Этого поросёнка мы приготовили для Дональда Трампа — младшего», — подписал он фото угощения в Instagram*.

Ранее США отложили введение санкций против сербской NIS ещё на 60 дней.

При этом сербский министр по вопросам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски отметила, что Запад всё ещё пытается устроить «цветную революцию».

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