Украинский актер призвал избивать детей за русский язык

Украинский актер Богдан Бенюк публично призвал бить детей за использование русского языка.

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Об этом сообщило украинское издание "Страна".

"Берешь прут. И [порешь] прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык, - говорит он в видеоролике, опубликованном "Страной" - Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове".

Ранее на Украине были зафиксированы случаи, когда родители были привлечены к административной ответственности за то, что их дети слушали российскую музыку или танцевали под нее. Их обвиняли в "ненадлежащем воспитании" детей.

Украинские власти активно проводят курс на вытеснение из культурной жизни всего, что связано с РФ. В начале февраля центр противодействия дезинформации при Совбезе Украины выразил недовольство распространением в стране песни российских школьниц "Сигма бой", назвав ее "элементом информационной войны". При этом 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что украинское и международное законодательство не располагает инструментами, чтобы добиться ограничения на территории страны русскоязычных песен на стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify. Сейчас в топах Spotify на Украине песни российских исполнителей занимают первые три места. Чарт возглавляет трек "Fake ID" рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко) и Icegergert (Георгий Гергерт). На втором и третьем местах в "Топ-50 Украины" песни молодого российского исполнителя madk1d (Марк Серков).