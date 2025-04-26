Ватикан сам посадил Зеленского в первый ряд на похоронах Франциска

Ватикан решил изменить протокол, чтобы посадить Владимира Зеленского в первый ряд на похоронах Папы Римского Франциска. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

"Ватикан изменил протокол, чтобы обеспечить Владимиру Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Франциска вместе с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном", - говорится в статье.

Отмечается, что для этого были приняты "специальные меры".

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При этом остальные представители стран сидели в соответствии с названием своих государств в алфавитном порядке на французском языке (традиционном для протокольной дипломатии). И лишь Зеленского посадили между двумя буквами "И" - представителями Ирландии и Индии, хотя рассчитывать он мог только на третий ряд или даже дальше.

В само Ватикане изданию заявили, что "в других местах правила строго соблюдались".

Ранее также отмечалось, что Зеленский приехал на церемонию не в подходящем к случаю костюме, а в повседневной куртке черного цвета, штанах и ботинках на толстой подошве, напоминающих походные, чем резко отличался от остальных участников.