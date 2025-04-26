Трамп пообещал не выходить из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп пообещал не выходить из переговорного процесса по Украине. Об этом сообщил президент Эстонии Алар Карис в интервью национальной телерадиовещательной корпорации.

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Как объяснил Карис, он присутствовал на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане сегодня, находился рядом с Трампом и успел с ним пообщаться.

"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования", - сказал Карис, добавив, что попросил президента США сделать все для того, чтобы процесс продолжался и чтобы США не вышли из роли посредника.

"Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению", - также отметил эстонский лидер, добавив, что разговор состоялся после встречи Трампа с Владимиром Зеленским, но подробностей этого разговора он не знает.

Кроме этого, Трамп и Карис обменялись взаимными приглашениями совершить визиты.