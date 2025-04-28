Встреча Трампа и Зеленского у гроба Франциска: чудо или оскорбление

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский переговорили не совсем "на ногах" во время похорон папы римского Франциска, прямо в соборе Святого Петра в нескольких десятках метрах от гроба. Такая модальность вызвала двоякую реакцию. Кто-то назвал это "первым чудом" Франциска и увидел Божье проведение, для кого-то это стало актом демонстрации неуважения и оскорбления чувств верующих (гораздо хуже, чем селфи у гроба).

Под высоким покровительством

Западная пресса пестрит заголовками "знамение надежды на мир" — тому самому, к которому неустанно взывал Франциск. "Клятвой перед Богом" нарекают распространенную украинской стороной фотографию, где Трамп и Зеленский сидят на стульях в зале под сюжетом "Крещение в водах Иордана".

После разноса в Белом доме, из-за которого Зеленскому так сочувствовали постлиберальные европейские СМИ (вслед за их хозяевами), эта беседа стала в их глазах чуть ли ни искуплением греха. Зачинщиками, если верить La Repubblica, выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, учредители "коалиции желающих". И если британец скромно подвел Зеленского к Трампу, то француз хотел непременно остаться, однако был услан американским президентом со словами, что сейчас ему здесь не место (это прочли по губам Трампа на коротком видео). Загадочный третий стул от ватиканского распорядителя церемоний предполагался не для французского президента, а для переводчика.

Похороны понтифика с самого начала рассматривались как возможная площадка для контакта по украинскому треку. И изначально прорабатывался вариант, более соответствующий дипломатическому протоколу, — резиденция американского посла в Риме — вилла Таверна. Зеленский до последнего заявлял, что не уверен в своем участии в похоронах. Но, думаю, это был блеф — он просто ждал гарантий от американской стороны, что его примут. Так что, я убеждена, почтить память умершего главы Римско-католической церкви — лишь повод, главное — получить доступ к Трампу. Собор оказался последней возможностью.

График американского президента был составлен так (не нарочно ли?), что никаких двусторонних переговоров не вмещал (15 часов, из которых 8 — ночные), хотя сам Трамп не исключал контактов. Они и были — в виде пожатия рук и приветствия по прибытии на площадь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (той, кто не меньше Зеленского жаждал "приложиться к телу", явно не Франциска).

Итак, можно представить себе сцену: Трамп с Меланьей подходят к гробу, который еще стоит в соборе, у него уже побывали Макрон и Стармер. Зеленский поджидает за колонной. Француз и британец перехватывают Трампа, отводят в сторону и подводят к нему Зеленского. При всем присутствует глава протокольной службы Ватикана монсеньор Фернандес. Как отметил один из местных обозревателей, даже на похоронах духовного главы более 1,2 млрд католиков Трамп с присущим ему протагонизмом, стремлением быть всегда и везде в центре внимания смог перетащить его на себя. А пресловутое фото с Зеленским стало "символом" похорон 266-го понтифика.

Был ли третий

Для многих оно стало свидетельством глубокого неуважения и знамением новой эпохи, где ценностная шкала резко пошла вниз.

"Для папы Франциска мир и переговоры были всегда во главе угла, он принес ради них личные огромные жертвы, даже физически, неся послание мира повсюду, в каждый уголок мира. Никак по-другому как оскорблением сцену, которую мы все видели, еще с его телом в соборе, назвать нельзя. Это стало очередным рекламным роликом для Трампа, сравнимым с его видением Газы-бич", — сказала мне одна представительница Ватикана.

Правда, нашумевший ролик о перевоплощении разрушенного сектора Газа в фешенебельный курорт был виртуальным, а сейчас все произошло в реальности.

La Repubblica утверждает, что Государственный секретариат Ватикана был поставлен в известность и ватиканская дипломатия проявила готовность содействовать диалогу. Даже если сам ушедший понтифик отличался неформальными жестами, выбивающимися из рамок принятого протокола, в традиции ватиканской дипломатии действия совсем в ином стиле — вдалеке от прожекторов СМИ.

Скорее всего, в Ватикане плохо себе представляли, как и что могло произойти, и действовали по ситуации. Я сама накануне писала, что похороны папы римского не удастся превратить в политическое шоу, как, например, открытие после реставрации собора Парижской Богоматери, устроенное Макроном, потому что это в Ватикане. Надо признать, я ошиблась.

Опять же, можно рассматривать ситуацию как то, что благословил сам папа и даже "присутствовал" при встрече. Франциск всегда приветствовал диалог, призывал к нему, но известно и о его критическом отношении к обоим лидерам. Трамп у него вызывал откровенную неприязнь (на контрасте с отеческой симпатией к его супруге со славянскими корнями) — это видно и невооруженным глазом на видео и фото их встречи в Ватикана еще в бытность первого президентского срока Трампа. Дважды Франциск встречался с Зеленским. Первый раз он его принял почти неформально в своей резиденции — гостинице "Святая Марфа" на территории папского города-государства в мае 2023 года. По информации источников, украинская делегация тогда произвела не лучшее впечатление. В частности, в Ватикане были несколько удивлены преподнесенными дарами, среди которых была икона, оскорбляющая христианскую веру. На ней была изображена Богоматерь с черным пятном вместо Христа-младенца.

Обозреватели также отмечали, что переговоры "разочаровали" ватиканскую сторону. Зеленский же отверг предложения Франциска о посредничестве в урегулировании конфликта, заявив, что Киев "не нуждается в посредниках".

Отношения Киева и Ватикана были непростыми все последние три года. Неоднократно возникали ситуации недопонимания, украинская сторона не раз открыто критиковала папу римского Франциска за его высказывания, часто устами киевского посла в Ватикане Андрея Юраша.

Понтифик заявлял, что "белый флаг" не означает поражение, но стремление к миру и спасению жизней людей. В Киеве тогда это восприняли как призыв сдаться и обрушились на Франциска. Например, это произошло, когда тот в беседе с российскими католиками констатировал очевидное: величие российских истории и культуры, носителями которых они (россияне) являются. Символично было и то, что по желанию папы в первый крестный ход после начала СВО, когда с большей силой начали насаждать русофобию, на одном из отрезков крест должны были нести русская и украинская женщины.

Франциск публично осуждал ущемление религиозной свободы в свете украинского закона о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви. Он выступил в ее защиту в ходе одной из воскресных проповедей в конце августа 2024 года.

Мир — всем

В связи со всем этим, на мой взгляд, сложно сказать, что Зеленский, встречаясь с Трампом под покровом главного католического собора, все же следовал "заветам Франциска". Это явно была не беседа о мире. Сам Трамп позднее сообщил, что Зеленский просил оружия под сводами святого места.

Каждый из участников (даже не прямых — Макрон и Стармер) преследовал чисто свои цели. Зеленскому среди прочего надо было реабилитироваться и показать, что с ним еще говорят, европейцам — что они еще что-то значат и могут влиять на США, а Трампу — он назвал собор Святого Петра "самым красивым офисом в мире".

Кстати, свои "бесплатные" (если не считать реальную стоимость организации мероприятия, безопасность, обеспечиваемую римскими властями) дивиденды получила и Италия — "центральное место Рима в международной дипломатии и универсальность церкви", отметил Антонио Таяни, министр иностранных дел Италии.

Видение "чуда" в 15-минутной беседе "на двух стульях" неподалеку от папского герба Иоанна Павла II, на мой взгляд, откровенно примитивное, как и весь извращенный западный нарратив конфликта. Идущие переговоры между США и РФ об урегулировании на Украине претят западникам, и встреча в священных стенах стала для них надуманной "манной небесной". Примечательно, при этом они сами признают — далеко не факт, что будут какие-то реальные плоды от этого "знамения".

Мир будет достигнут, но для него не нужны (пусть и прекрасные, исторические и священные) декорации. Да и решения приниматься будут явно несколько другими собеседниками.