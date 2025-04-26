Вывоз урана из Ирана не обсуждался с США

Вывоз обогащенного урана в третьи страны из Ирана не обсуждался с США. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на собственный источник.

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По информации агентства, Вашингтон не поднимал этот вопрос ни в каком из трех раундов переговоров.

Отмечается, что США не настаивали на сведению к нулю процесса обогащения урана, который идет в Иране в рамках программы мирного атома.

В этот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что удовлетворен переговорами с США о ядерной сделке. Он также выразил оптимизм в отношении достижения соглашения, отметив при этом, что он настроен сдержанно.