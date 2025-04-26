Эстония освободила задержанный танкер Kiwala

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Власти Эстонии разрешили танкеру Kiwala покинуть территорию страны после устранения выявленных нарушений. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на директора морской службы транспортного департамента Кристьяна Труу.

Эстония освободила задержанный танкер Kiwala
© Соцсети

Судно, предположительно, направлялось в российский порт Усть-Луга.

По данным издания Postimees, эстонские военно-морские силы остановили танкер для проверки документов и статуса. Позже ERR уточнила, что на борту обнаружили около 40 нарушений, включая несоответствия в технической документации. После их устранения судно получило разрешение на выход из залива Мууга, где оно до сих пор находится на якоре.

«Все процедуры близки к завершению. Как только формальности будут улажены, Kiwala сможет покинуть эстонские воды», — заявил Труу.

О том, что Силы обороны Эстонии задержали танкер Kiwala, который направлялся в Россию, стало известно 11 апреля. Журналисты писали, что это первый случай задержания Эстонией «судна теневого флота России».

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