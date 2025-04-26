Суд во Франции признал РФ владельцем церкви и кладбища в Ницце

Апелляционный суд французского Экс-ан-Прованса признал Россию владельцем церкви святых Николая и Александры и православного кладбища Кокад в Ницце. Об этом пишет обозреватель Эрик Галлано в статье для Nice-Matin.

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По данным издания, это решение позволило урегулировать спор российской стороны с Русской православной культовой ассоциацией Ниццы (ACOR), которая ранее управляла этими и рядом других объектов.

«С четверга [1 мая] этой светской ассоциации, основанной в 1923 году, грозит выселение. На основании постановления апелляционного суда Экс-ан-Прованса она должна передать ключи от церкви на улице Лоншан, а также русское кладбище Кокад, [России]»,— пояснил автор статьи.

В феврале 2021 года суд Ниццы подтвердил право собственности России на три участка, прилагающих к Свято-Николаевскому собору в городе, но оставил за ACOR участки, на которых расположена церковь святых Николая и Александры и кладбище Кокад.

По данным из открытых источников, на кладбище захоронены София Абаза (1856 - 1931), внучка архитектора О.Бове; княгиня Елизавета Волконская (1872-1941); полковник Сергей Воронов (1863-1938), выпускник 1-го военного Павловского училища, кавалер орденов Св. Станислава 2-й ст. (1906), Св. Анны 2-й ст. (1908 ), Св. Владимира 4-й ст. (1912).