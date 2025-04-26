Трамп высказался о возвращении Украине всех утраченных территорий

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал публикацию в The New York Times о том, что Украина якобы должна получить обратно потерянные территории.

Американский лидер назвал идею о возврате земель «нелепой», а автора публикации, журналиста Питера Бейкера, — «бездарным» и «предвзятым».

«Какую бы сделку я ни заключил с Россией и Украиной, какой бы хорошей она ни была, даже если это будет самая лучшая сделка, которую когда-либо заключали, неудачная The New York Times будет отзываться о ней плохо»,— заметил Трамп.

Политик отметил, что старается навести порядок в том «бардаке», что оставили ему предшествующие администрации.

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