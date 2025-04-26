Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня

Президент Франции Эмманюэль Макрон поделился подробностями встречи с украинский лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Макрон рассказал, что диалог состоялся сегодня в Риме. Во время него Зеленский подтвердил, что Украина готова к безоговорочному прекращению огня.

«Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией», — заявил президент Франции.

Ранее стало известно о встрече Зеленского с Макроном после мессы в Риме. Они обсуждали усилия по установлению мира.