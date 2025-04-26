Индийцы начали расчистку подземных бункеров на границе с Пакистаном

Жители индийской союзной территории Джамму и Кашмир, проживающие вдоль линии контроля с Пакистаном, занимаются очисткой подземных бункеров после недавнего теракта в Пахалгаме. Об этом сообщает агентство ANI.

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Согласно данным агентства, на фоне усиливающихся опасений по поводу возможной эскалации конфликта между Индией и Пакистаном местные жители, проживающие вблизи пакистанских военных постов, начали приводить в порядок старые бункеры и запасаться необходимыми припасами на случай чрезвычайной ситуации. Силы безопасности в регионе находятся в состоянии повышенной готовности, а местные власти призвали граждан быть внимательными.

«Сейчас бункеры снова расчищают. Присутствует атмосфера страха, но мы надеемся, что в долине воцарится гармония», — сказал агентству местный житель.

Многие из этих бункеров были возведены после прихода к власти премьер-министра Нарендры Моди и получили название «бункеры Моди». В последние годы, когда в регионе наблюдалось относительное спокойствие, они оставались без присмотра.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел теракт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Ответственность взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России).