В Швеции намерены экспроприировать православную церковь

Правящая в Швеции Умеренная коалиционная партия предложила план по экспроприации православной церкви в Вестеросе с целью ее переноса, поскольку храм находится слишком близко к местному аэропорту. Об этом сообщает телеканал SVT.

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«Умеренная коалиционная партия в Вестеросе рассматривает возможность переноса (здания — прим. ред.) русской церкви с места ее расположения у аэропорта через экспроприацию », — отмечает вещатель.

Согласно информации телеканала, председатель администрации коммуны Вестерос Стаффан Янссон уже получил от партии соответствующее предложение.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято в конце мая. В случае положительного исхода, предложение об экспроприации будет передано на рассмотрение правительству.

До этого власти Швеции заявили, что Храм Казанской иконы Божией Матери в шведском Вестеросе представляет собой «потенциальный плацдарм, который можно использовать для сбора информации».