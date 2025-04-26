Белый дом: США ждут от России и Украины прояснения намерений по урегулированию

Власти США рассчитывают, что Россия и Украина на предстоящей неделе чётко прояснят свои намерения относительно мирного урегулирования конфликта.

С заявлением об этом выступил на встрече с замминистра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяром старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик.

«По словам американского партнёра, чёткая картина мирных намерений России и Украины ожидается на следующей неделе», — сказал Мадьяр, его слова приводит ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий.