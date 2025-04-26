Стармер отметил прогресс на переговорах по урегулированию конфликта на Украине

Положительный прогресс наметился на переговорах о мирном урегулировании конфликта на Украине. Его отметил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как сообщила канцелярия главы правительства, это стало одной из тем встречи Стармера с Владимиром Зеленским в Риме.

«Они обсудили положительный прогресс, который был достигнут в последние дни», — говорится в публикации, текст которой приводит ТАСС.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с RT заявил, что Зеленский отвергает каждую возможность для перемирия.