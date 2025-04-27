Живущие на границе с Пакистаном граждане Индии начали готовить бункеры

Проживающие на границе с Пакистаном граждане Индии начали готовить бункеры на случай полномасштабного конфликта. Об этом сообщил ANI.

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«Жители, в том числе деревень Салотри и Кармарха, расположенных вблизи военных постов Пакистана, начали расчищать старые подземные бункеры и запасаться аварийными припасами в качестве меры предосторожности», - говорится в материале.

Отмечается, что многие из этих убежищ построили после того, как Нарендра Моди вступил на должность премьер-министра Индии. Бункеры возводились, прежде всего, для защиты населения в связи с периодическими обстрелами со стороны Пакистана.

Напомним, 25 апреля вооруженные силы Пакистана открыли огонь по индийским постам вдоль линии контроля. Перестрелка произошла через несколько дней после теракта в городе Пахалгам, в результате которого погибли 27 туристов.