Стало известно, почему сорвалась вторая встреча Трампа и Зеленского

Вторая ватиканская встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа не состоялась из-за нежелания американского лидера менять расписание поездки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В частности, источник агентства РБК-Украина рассказал, что Зеленский не смог встретиться с Трампом второй раз, поскольку этого не захотел американский лидер.

«Продолжения встречи не было, потому что президент США все же спланировал так свой график, чтобы уехать сразу по завершению похорон папы Франциска», — заявил источник

Зеленский высказался о встрече с Трампом в Ватикане

В субботу Трамп и Зеленский провели очень короткую встречу на церемонии похорон папы римского Франциска. По словам Зеленского, они «обсуждали чувствительные вопросы», поэтому он не стал озвучивать «много подробностей».

«Как достичь мира, а также были ли результативными встречи в Париже и Лондоне», — передал Зеленский общую суть разговора с Трампом.

Издание «Страна» отмечает, что офис Зеленского ожидал второго раунда импровизированных переговоров, однако они не состоялись.