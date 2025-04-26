В Белом доме рассказали о судьбе членства Украины в НАТО

Должностные лица США дали понять украинским чиновникам, что следующая американская администрация может пересмотреть позицию по поводу вступления Украины в НАТО, пишет The New York Times (NYT).

По данным газеты, вопрос вступления в Североатлантический альянс был поднят на переговорах в Лондоне и Париже.

«Следующая администрация США может принять решение позволить Украине вступить в НАТО», — пояснил представитель Соединенных Штатов.

Вместе с тем, уточнила американская сторона, президент США Дональд Трамп продолжит выступать против членства Киева в альянсе.

США призвали Украину отказаться от НАТО

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что Владимир Зеленский раздражает Трампа. Он добавил, что в последние дни это раздражение перешло из личной в политическую плоскость.