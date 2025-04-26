Фон дер Ляйен договорилась о встрече с Трампом

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились встретиться снова после краткого общения на похоронах Папы Римского в Ватикане. Об этом в субботу сообщил представитель ЕК.

Договориться о встрече удалось в ходе краткой беседы в Ватикане.

«В ходе краткого обмена мнениями президент фон дер Ляйен и президент Трамп договорились встретиться», — сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

При этом она не назвала точной даты.

Сама фон дер Ляйен в соцсети Х написала, что мировые лидеры собрались, чтобы отдать последнюю дань уважения Папе Франциску, и у нее «были хорошие обмены мнениями с некоторыми из них». Она также опубликовала фотографию, на которой пожимает руку Трампу.

Мировые СМИ отмечают, что лидеры многих государств и объединений ведут «бурную дипломатическую деятельность» в кулуарах церемонии прощания с понтификом.

На этой неделе сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) пытается организовать первую неформальную встречу фон дер Ляйен с Трампом в Риме.