Стала известна реакция Трампа на слова Зеленского в Ватикане

Владимир Зеленский рассердил президента США Дональда Трампа в ходе переговоров в Ватикане, заявил политик Игорь Скурлатов. Видео опубликовал Telegram-канал «Радио Sputnik».

Переговоры политиков прошли в субботу, 26 апреля, в Риме, в рамках визита по случаю похорон папы римского Франциска. Встреча продолжалась 15 минут.

По словам политика, на лице Трампа отражались рассеянность, недовольство, крайняя степень раздражения.

Скурлатов предположил, что Зеленский сделал заявление, которое не понравилось президенту США. Он добавил, что переговоры были очень тяжелыми.

Встреча Трампа и Зеленского после похорон папы Римского не состоялась

Вместе с тем, Зеленский назвал встречу хорошей, символической, выразил надежду на положительный результат переговоров.

«Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. [В частности, были подняты такие темы, как] Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и продолжительный мир», — отметил украинский лидер.

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что Зеленский раздражает Трампа. Он добавил, что в последние дни это раздражение перешло из личной в политическую плоскость.