«Постельное белье с дырками». Стало известно о бедственном положении Макрона

В Италии хоронят Папу Римского Франциска. На траурную церемонию в Ватикан приехали мировые лидеры. Среди собравшихся Эммануэль Макрон, который поселился в довольно скромном для президента отеле Рима.

Сколько заплатил лидер государства за апартаменты – в материале «МК».

«Собираю свою невесту и, что вы думаете, у меня за стенкой стоит Макрон. Мы вышли в коридор, а там реально он! С ним даже можно было сфотографироваться, он никому не отказывал», - рассказала девушка в соцсетях.

— Я вышла из номера и увидела президента Франции. Он просто стоял в коридоре, видимо, возле своего номера и общался с какими-то мужчинами, — поделилась Екатерина с «МК». — Жених невесты ждал нас внизу в холле. Он успел сфотографировать Макрона, когда тот спустился. Вокруг собрались любопытные, которые тоже снимали президента.

4-звездный отель, где остановился Эммануэль Макрон, располагается в центре города. Стоимость двухместного номера начинается от 570 долларов. Цена самого дорого двухуровневого люкса - порядка 850 долларов.

— Отель неплохой, но не супершикарный! Скажем так, для президента слабовато, — пояснила местный гид. — Странно, что Макарон выбрал эту гостиницу. Видимо, его финансовое положение достаточно бедственное. Там часто останавливаются простые туристы. Отель — старенький, ничего выдающегося. Единственный плюс — удобное месторасположение. За 20 минут можно дойти до Испанской лестницы. До Ватикана пешком недалеко. Сам отель довольно большой, поэтому Макрону сложно было остаться незамеченным.

Оценки отеля на сервисах бронирований жилья не самые высокие – 8,3 из 10.

Свои замечания гости отели описали в отзывах.