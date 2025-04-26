Зеленский высказался о встрече с Трампом в Ватикане

Президент Украины поблагодарил американского лидера и выразил надежду, что они «достигнут общих целей».

«Хорошая встреча. У нас было много дискуссий один на один. Мы надеемся на результат всего того, что было сказано», — написал Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

Зеленский нарушил этикет на похоронах папы римского

Украинский лидер пообщался тет-а-тет с главой Белого дома перед началом церемонии прощания с папой римским. Встреча длилась примерно 15 минут. Фотографии беседы опубликовали ведущие западные информагентства. На кадрах видно, что они сидят на красных стульях вплотную друг к другу в большом пустом зале. Позже к ним присоединились президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

Как утверждал Зеленский, он договорился с американским лидером провести дальнейшие переговоры после церемонии прощания с Франциском. Однако, по последней информации, Дональд Трамп уже покинул Рим.