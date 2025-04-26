СМИ: Трамп обменялся знаками мира с Макроном и Стуббом

Во время отпевания Папы Франциска президент США Дональд Трамп обменялся знаками мира с сидящими рядом президентами Франции и Финляндии Эмманюэлем Макроном и Александром Стуббом.

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Как сообщает Adnkronos, Трамп успел также обменяться с ними парой слов.

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Обмен знаками мира, обычно известный как обмен миром, - это литургический жест во время Святой Мессы, символизирующий христианское общение и взаимное примирение верующих.