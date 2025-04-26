День рождения Мелании Трамп омрачили похороны

Мелания Трамп отметила ещё один тяжёлый день рождения. В субботу она вместе с Дональдом Трампом прибыла на похороны Папы Римского Франциска. Об этом пишет Daily Mail.

Первой леди США Мелании Трамп сегодня исполнилось 55 лет, и она проводит «рабочий день рождения», как выразился ее супруг. Президентская чета сейчас находится в Риме, где прощаются с понтификом.

Daily Mail пишет, что первая леди «была незаметна» на субботней службе в Ватикане. В чёрном платье и с чёрной вуалью на лице Мелания стояла рядом с мужем, пока он разговаривал с мировыми лидерами перед началом похорон. Когда началась месса, супруги взялись за руки.

«Мрачная атмосфера в Риме перекликается с настроением прошлых дней рождения, которые были тяжёлыми для Мелании», — отмечает издание.

В прошлом году она отметила свой день рождения после смерти матери, Амалии Кнавс в январе 2024 года. В то же время её муж предстал перед судом в Нью-Йорке по делу о выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс.

В разговоре с журналистами Трамп пообещал улучшить настроение жены. Он устроит романтический ужин в честь ее дня рождения на борту президентского самолёта, возвращающегося в США.