Зеленский нарушил этикет на похоронах папы римского

Владимир Зеленский в очередной раз нарушил этикет — прибыл на похороны папы римского Франциска в мятой черной куртке, пишет Sky News.

Понтифик скончался в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. В настоящее время проходит торжественная церемония похорон.

В Рим прибыли лидеры Бразилии, США, Франции, Великобритании, Испании, Польши и ряда других стран. Мужчины явились на похороны в темных костюмах, фраках, дамы — в черных платьях.

Журналисты предположили, что у Зеленского нет в гардеробе подобающего костюма. Поэтому он пришел в своей традиционной футболке-поло, штанах и черной мятой куртке-рубашке (shacket, от английского shirt (рубашка) + jacket (жакет).

Начались похороны Папы Римского

По их данным, такой комплект был модным осенью 2020 года.

Ранее сообщалось, что украинский лидер провел короткие переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились встретиться снова после похорон.