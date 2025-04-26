Встреча Трампа и Зеленского после похорон папы Римского не состоялась

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского после похорон папы Римского Франциска не состоялась, сообщают украинские СМИ.

Трамп и Зеленский ранее встретились перед траурной церемонией. Зеленский сказал, что они успели обсудить многое, и назвал встречу хорошей.

Зеленский высказался о встрече с Трампом в Ватикане

На Банковой заявляли, что запланирована и вторая встреча, однако по какой-то причине она была отменена. Трамп уже улетел из Рима.

Франциска хоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в римском районе Эсквилино, согласно его пожеланию. Он умер в 88 лет.