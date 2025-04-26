СМИ назвали цель встречи Зеленского с Трампом в Риме

Во время встречи в Риме Владимир Зеленский может передать президенту США Дональду Трампу свои встречные предложения об урегулировании кризиса на Украине. Об этом сообщает New York Times.

В субботу Трамп прибыл в Рим на похороны Папы римского Франциска. Туда также собирается приехать и Зеленский. Чиновник из его окружения сообщил газете, что Зеленский попытается передать Трампу в Риме «контрпредложение Украины».

Сам Трамп анонсировал , что у него будет много встреч в Риме.

Зеленский начал мстить за слова Трампа о том, что Крым российский

Пресса Италии сообщала, что Зеленский намерен устроить саммит в дни прощания с понтификом, поскольку в Риме соберутся многие мировые лидеры. При этом итальянские чиновники сомневались, что это возможно. Одна из причин — логистика в городе осложнена из-за множества высокопоставленных гостей.

Ранее The Times сообщило, что план Трампа, предусматривающий юридическое признание Крыма, Донбасса и других территорий в составе Российской Федерации, «высечен в камне».