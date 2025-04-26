Белый дом оценил разговор Зеленского и Трампа

В Белом доме назвали разговор украинского президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа «очень продуктивным». Об этом стало известно в субботу, 26 апреля.

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Как отмечает РБК, пресс-служба Белого дома пообещала предоставить подробную информацию позже.

Ранее пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров рассказал о краткой встрече двух глав государств на похоронах папы римского Франциска в Ватикане.

Позднее появилась информация, что Трамп и Зеленский договорились провести дополнительные переговоры после завершения церемонии похорон.

СМИ назвали цель встречи Зеленского с Трампом в Риме

Еще в пятницу, 25 апреля, Трамп заявил, что работа над мирным соглашением по урегулированию конфликта на Украине между Киевом и Москвой идет гладко. Он добавил, что верит в будущий успех переговоров.

По данным издания The Telegraph, в рамках предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые направили американская и украинская стороны, допускается уступка территорий в пользу России в обмен на предоставление гарантий безопасности.

При этом американский президент считает, что российская сторона уже пошла на большую уступку по украинскому вопросу, отказавшись захватывать страну целиком. Недавно лидер США также заявил, что украинская сторона постоянно обращается к Вашингтону с просьбами о закупке ракет.