Объяснен смысл символических предметов на похоронах Папы Римского

Хотя похоронные процессии Франциска во многом нарушили традиции, в том числе позволив публике увидеть его тело, месса будет включать в себя ряд давних католических символов и церемоний. «МК» разобрался, в чём заключается их смысл.

© Московский Комсомолец

Рядом с телом Франциска будет положен ряд символических предметов времён правления понтифика, в том числе его митра и посох.

Митра – церемониальный, остроконечный головной убор, который носят Папа и епископы. Известно, что Франциск предпочитал простую белую митру с вертикальной полосой.

Его посох – пастырский посох, который он носил во время своего пребывания на этом посту, что символизировало его роль «пастыря всех пастырей».

В его гроб положен мешок с дюжиной монет, отчеканенных во время понтификата Франциска. Каждая монета символизирует год его пребывания на посту Папы.

Rogito – итальянское слово, обозначающее официальный акт, – представляет собой одностраничный юридический документ, в котором содержится отчёт о папстве Франциска.

Ведущий литургических церемоний читает документ вслух, после чего его скатают в трубочку и кладут рядом с Франциском. Вторая копия будет сохранена в архивах Ватикана.

Традиционно Пап хоронят с молитвами по чёткам, и Франциск не станет исключением. В течение трёх дней Франциск держал в пальцах аккуратно обвитые чётки.

Свидетельство о смерти – ещё один традиционный документ, который будет захоронен рядом с телом Папы. Американский кардинал Кевин Фаррелл, исполняющий обязанности камерленго (должностного лица Ватикана, исполняющего обязанности Папы до тех пор, пока не будет назначен преемник), совершил ритуальное объявление о смерти в начале этой недели во время закрытой церемонии прощания.

Он составил официальное заявление о смерти, которое прилагается к свидетельству, подготовленному начальником службы здравоохранения, и кладётся в гроб.

Наконец, Франциск будет похоронен со своим так называемым Кольцом рыбака, хотя его и ломают до того, как его похоронят вместе с ним.

Кольцо рыбака было вручено ему при назначении на этот пост 12 лет назад, его традиционно торжественно разбивают, что символизирует окончание папства Франциска. Когда будет назван его преемник, ему вручат собственное Кольцо рыбака.