Раскрыты детали встречи Трампа и Зеленского в Ватикане

В Ватикане в субботу, 26 апреля, прошла встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет Sky News.

На похороны папы римского Франциска прибыли лидеры Бразилии, США, Франции, Великобритании, Польши, Испании, Польши и ряда других стран.

«Встреча продолжалась всего несколько минут. После этого лидеры США и Украины вышли на площадь перед собором вместе с другими политиками», — уточнили журналисты.

По их данным, стороны договорились провести дальнейшие переговоры после церемонии захоронения папы римского.

Ранее Трамп сообщил, что мирное соглашение между Украиной и Россией «очень близко».