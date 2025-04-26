В Киеве после взрыва горит оборонное предприятие «Буревестник»

Мощный взрыв прозвучал на оборонном заводе в Киеве, начался пожар. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

Издание публикует фото очевидцев из района Оскорки и пишет, что сейчас там бушует мощный пожар.

«Паблики пишут, что горит район завода "Буревестник". По их данным, накануне прозвучал взрыв», — отмечает издание.

При этом воздушная тревога в городе не объявлялась.

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Завод «Буревестник» имеет стратегическое значение, он специализируется на морском приборостроении, производстве и ремонте РЛС.

В ночь на 24 апреля ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины. В ВСУ заявили, что это была «самая масштабная серия ударов по Киеву в 2025 году».