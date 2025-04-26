Трамп выложил фото своего "близкого" разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп показал фото своего "близкого" разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Италии. Снимок появился на его странице в Truth Social.

На кадре Трамп запечатлен со спины, Зеленский - лицом. Они сидят на стульях близко друг к другу и о чем-то переговариваются.

Зеленский и Трамп встретились до похорон папы Римского Франциска. В Киеве заявляли, что после траурной церемонии планируется еще одна встреча с Трампом, но она в итоге не состоялась.

© Соцсети

На кадре Трамп запечатлен со спины, Зеленский - лицом. Они сидят на стульях близко друг к другу и о чем-то переговариваются.

Зеленский и Трамп встретились до похорон папы Римского Франциска. В Киеве заявляли, что после траурной церемонии планируется еще одна встреча с Трампом, но она в итоге не состоялась.

Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах Папы Римского

В Белом доме ранее заявили, что разговор с Зеленским прошел "очень продуктивно".