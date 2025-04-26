Трамп выложил фото своего "близкого" разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп показал фото своего "близкого" разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Италии. Снимок появился на его странице в Truth Social.
На кадре Трамп запечатлен со спины, Зеленский - лицом. Они сидят на стульях близко друг к другу и о чем-то переговариваются.
Зеленский и Трамп встретились до похорон папы Римского Франциска. В Киеве заявляли, что после траурной церемонии планируется еще одна встреча с Трампом, но она в итоге не состоялась.
На кадре Трамп запечатлен со спины, Зеленский - лицом. Они сидят на стульях близко друг к другу и о чем-то переговариваются.
Зеленский и Трамп встретились до похорон папы Римского Франциска. В Киеве заявляли, что после траурной церемонии планируется еще одна встреча с Трампом, но она в итоге не состоялась.
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В Белом доме ранее заявили, что разговор с Зеленским прошел "очень продуктивно".