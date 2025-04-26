Украина последние несколько дней, несмотря на некоторый дефицит беспилотников, усилила удары по Крыму. За несколько дней над полуостровом было сбито более сотни вражеских дронов. По словам военного эксперта, разведчика с боевым опытом полковника в отставке Анатолия Матвийчука, просроченного президента Украины серьезно задела резонная реплика Трампа о том, что Украина в 2014 году не стала отвоевывать Крым, хоть и располагала такими силами, поэтому полуостров, где проживает русскоязычное население, справедливо принадлежит России.

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Несмотря на тающие запасы беспилотников, Украина не жалеет дроны для Крыма. Последнюю неделю атаки на полуостров со стороны Одессы особенно участились. Так, в ночь на 25 апреля дежурными средствами ПВО над Крымом были уничтожены 59 беспилотников, 11 - над акваторией Черного моря.

После полуночи в разное время громкие взрывы были слышны в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки. Предварительно, каких-либо пожаров и последствий на земле пока не зафиксировано.

В ночь на 24 апреля наши силы ПВО уничтожили 87 вражеских беспилотников над восемью регионами России. И снова наиболее массированным был налёт на Крым — 45 дронов.

Такое маниакальное внимание полуострову, считает эксперт Анатолий Матвийчук, неслучайно: