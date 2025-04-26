Зеленский начал мстить за слова Трампа о том, что Крым российский
Украина последние несколько дней, несмотря на некоторый дефицит беспилотников, усилила удары по Крыму. За несколько дней над полуостровом было сбито более сотни вражеских дронов. По словам военного эксперта, разведчика с боевым опытом полковника в отставке Анатолия Матвийчука, просроченного президента Украины серьезно задела резонная реплика Трампа о том, что Украина в 2014 году не стала отвоевывать Крым, хоть и располагала такими силами, поэтому полуостров, где проживает русскоязычное население, справедливо принадлежит России.
Несмотря на тающие запасы беспилотников, Украина не жалеет дроны для Крыма. Последнюю неделю атаки на полуостров со стороны Одессы особенно участились. Так, в ночь на 25 апреля дежурными средствами ПВО над Крымом были уничтожены 59 беспилотников, 11 - над акваторией Черного моря.
После полуночи в разное время громкие взрывы были слышны в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки. Предварительно, каких-либо пожаров и последствий на земле пока не зафиксировано.
В ночь на 24 апреля наши силы ПВО уничтожили 87 вражеских беспилотников над восемью регионами России. И снова наиболее массированным был налёт на Крым — 45 дронов.
Такое маниакальное внимание полуострову, считает эксперт Анатолий Матвийчук, неслучайно:
- США начали все громче заявлять о том, что Крым - российский. Зеленский заявил, что никогда с этим не согласиться. То есть, стремление Зеленского наносить как можно больше ударов по полуострову — это попытка продемонстрировать Западу, что он не согласен, не успокоился и будет воевать за Крым. Зеленского серьезно задели слова Трампа, который сказал, что в 2014 году Крым был передан России без единого выстрела - Украина почему-то не воевала за полуостров, а отдала его. И теперь решил задним числом показать себя таким воинствующим президентом, который будет отстаивать Крым. Для Зеленского это путь в никуда. Думаю, скоро ему дадут понять, что он не прав.