Трамп ответил на вопрос об убийстве генерала Москалика

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что изучит информацию об убийстве в подмосковном городе Балашиха заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

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— Я слышу это от вас впервые. Это крупное. Я изучу это, — заявил он на борту президентского самолета, направлявшегося в Рим, отвечая на вопрос журналиста о произошедшем, передает РИА Новости.

Москалик погиб в результате взрыва машины Volkswagen Golf в Балашихе. Сотрудники Следственного комитета РФ квалифицировали взрыв самодельного взрывного устройства как убийство.

Стали известны неожиданные подробности об убийце генерала Москалика

Трагедия произошла днем 25 апреля. Изначально появилась версия о том, что сдетонировать мог газовый баллон, установленный в автомобиле. Позже стало известно, что взрыв произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ).

Оказалось, что изначально сдетонировало СВУ, а газовый баллон усилил взрыв. Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту случившегося.