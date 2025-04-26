Президент Литвы оценил потенциальное признание Крыма российским

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что возможное признание Западом Крыма как части России станет источником постоянной нестабильности, который будет «детонировать снова и снова».

«Красные линии в этом месте установлены для того, чтобы их не пересекали», — подчеркнул политик.

Науседа призвал учитывать позицию Украины, напомнив, что она «столкнулась с колоссальными потерями», включая разрушение инфраструктуры и экономики.

При этом, по его мнению, киевский режим имеет право не соглашаться с потерей Крыма.

Ранее Науседа выступал за силовое сдерживание России, заявив, что дипломатия в украинском конфликте исчерпала себя. По его словам, «остановить РФ можно только силой».

В Раде назвали последствие признания Крыма российским

Как ранее информировала The Washington Post, администрация США возмущена нежеланием Киева соглашаться на территориальные уступки в рамках урегулирования. Власти Украины настаивают на первоначальном прекращении огня, откладывая обсуждение других вопросов. Кроме того, Дональд Трамп в среду раскритиковал Зеленского за заявления о Крыме, назвав их «вредными для переговоров». Американский политик заявил, что ситуация в Украине близка к катастрофе, и призвал её лидера «либо заключить мир, либо потерять страну целиком в течение трёх лет».

По данным газеты Times, Дональд Трамп твердо намерен добиться мирного урегулирования на Украине, при котором Россия сохранит контроль над территориями Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Крымом. Источники издания утверждают, что этот план уже окончательно сформирован, а украинскому руководству фактически не оставляют выбора. Как сообщается, Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Риме во время похорон папы Римского Франциска. Американская сторона считает, что у президента Украины нет альтернативы предложенному плану, и угрожает выходом из переговорного процесса уже на следующей неделе в случае отказа Киева.