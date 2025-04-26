Президент Литвы призвал пересмотреть христианское учение

Христианское учение не соответствует нынешней геополитической ситуации, некоторые ценности необходимо пересмотреть. Такую точку зрения высказал президент Литвы Гитанас Науседа, его цитирует Sputnik.

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В качестве примера он привел постулат о непротивлении злу насилием. По мнению Науседы, иногда насилие уместно. «Дать отпор злу — в этом нет ничего нехристианского. Это желание защитить силы здорового мира от уничтожения», — считает литовский лидер.

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Такое заявление Науседа сделал в Риме. Туда он приехал на похороны Папы Римского Франциска.

Папы Римского не стало в 08:35 по московскому времени в понедельник, 21 апреля. Понтифику было 88 лет. Его похороны состоятся 26 апреля.