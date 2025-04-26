В Германии возмутились из-за запрета участвовать в мероприятиях к 80-летию Победы

Послу России в ФРГ не должны запрещать принимать участие в памятных мероприятиях к 80-летию Победы. Такое мнение выразил лидер парламентской группы «АдГ» в парламенте Саксонии Йорг Урбан в соцсети X.

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Урбан напомнил, что во Второй мировой войне Советская Красная Армия заплатила самую большую цену кровью.

«Как Министерство иностранных дел может рекомендовать не разрешать российским представителям посещать мемориальные мероприятия Второй мировой войны, для меня совершенно непостижимо», — возмутился политик.

В Германии понадеялись на отказ представителей РФ посетить мероприятия к 80-летию Победы

Министерство иностранных дел Германии ранее опубликовало рекомендацию для районов и муниципалитетов воздержаться от приглашения представителей России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, приуроченные к 80-летию победы над нацистской Германией.

Ранее издание Tagesspiegel писало, что власти Берлина ожидают, что официальные представители России и Белоруссии не будут принимать участие в памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны.