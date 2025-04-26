В чешском городе перенесут на склад памятник Красной армии

Власти чешского города Литомержиц решили перенести памятник «Честь и слава Советской Армии». Об этом сообщает РИА Новости.

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Памятник расположен в Ирасковых садах в центральной части города. До 19 июня его должны были перенести в другое место, решение об этом члены городского совета приняли в конце недели.

По словам заместителя мэра Иржи Адамека, памятник, скорее всего, будет установлен на территории бывших казарм. В городе планируется провести конкурс во второй половине 2025 года, на котором участники смогут представить свои идеи о том, что должно расположиться на месте памятника.

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Депутат горсовета от оппозиционной партии «Свобода и прямая демократия» Доминик Ханк отметил, что мнения горожан по этому вопросу разделились: некоторые выступают за сохранение памятника на его текущем месте, в то время как другие хотят его снести. При этом количество подписей в поддержку сохранения памятника в два или три раза превышает число подписей за его снос.

Ранее в Волгограде плиты с братской могилы защитников Сталинграда нашли на помойке. Речь идет о плитах — элементах мемориала в поселке Октябрьский. Их нашли на стихийной свалке. Вскоре выяснилось, что плиты были демонтированы около двух лет назад после ремонта памятника. Как плиты попали на свалку, неизвестно.