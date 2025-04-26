Умерла ключевая фигура в деле Эпштейна и принца Эндрю

В Австралии на 42-м году жизни найдена мертвой Вирджиния Джуффре – правозащитница, сыгравшая центральную роль в разоблачении сети Джеффри Эпштейна и выдвигавшая обвинения против британского принца Эндрю. По данным NBC, она скончалась на своей ферме в Западной Австралии, где проживала последние годы.

Джуффре стала одним из первых и наиболее громких голосов, обвинивших Эпштейна и его окружение в сексуальном насилии. Ее показания помогли осудить подругу Эпштейна – Гилейн Максвелл. Наибольший резонанс получило заявление Джуффре о том, что принц Эндрю совершил над ней насилие в 17-летнем возрасте.

В 2022 году стороны достигли досудебного соглашения – принц выплатил компенсацию (по данным СМИ, около £12 млн), не признавая вины. После скандала Эндрю лишился воинских званий и королевских привилегий.

Семья Джуффре подтвердила ее смерть, но не уточнила причины.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Вирджиния скончалась прошлой ночью на своей ферме в Западной Австралии", - сообщила семья правозащитницы.

Ранее сообщалось, что толпа любителей селфи напала на принца Уильяма после визита в молодежный центр.