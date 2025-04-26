Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что история запомнит президента Украины Владимира Зеленского не как героя, а как одного из главных антигероев современности. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Сегодня все, что происходит в Украине, — антиконституционно. Страна захвачена группой террористов, которые удерживают власть силой, ложью и страхом», — отметил политик.

Зеленский сделал заявление о территориях Украины

«Это не просто нарушение Конституции — это целенаправленное уничтожение украинского народа ради удержания власти», — заявил Дмитрук.

По его словам, фамилия Зеленского станет символом предательства, разрушения и преступлений против собственного народа.

Ранее глава президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за нежелание признать Крым частью России. По его словам, подобные высказывания украинского лидера способствуют эскалации, а не разрешению кризиса.