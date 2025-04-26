У Украины имеются три красные линии на мирных переговорах о конфликте. Об этом сообщил официальный представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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— Украина никогда не признает ни одну из своих территорий российской. Не согласится на какое-либо ограничение своих вооруженных сил, оборонных возможностей или военной помощи от партнеров. Также не должно быть вето на членство Украины в Североатлантический альянс или Евросоюз, — заявил он телеканалу ТСН.

По его словам, Украина не получала официальных дипломатических сигналов о выходе Соединенных Штатов из переговоров по урегулированию конфликта, передает RT.

Евросоюз обозначил США красные линии по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский вновь отверг позицию американского коллеги Дональда Трампа по Крыму, за что глава Белого дома ранее уже критиковал его.

25 апреля американский лидер сказал, что полуостров останется в составе РФ в рамках сделки по урегулированию украинского конфликта. Также он высказался, что и «Зеленский понимает это, и все понимают».

Украина продолжает наносить удары беспилотниками по Крыму, показывая, что Киев никогда не пойдет на признание полуострова российским. Об этом высказался военный корреспондент Евгений Поддубный. Он считает, что таким образом Владимир Зеленский наносит «политический удар» по Дональду Трампу, который «допускает признание изменившегося статуса» Крыма.