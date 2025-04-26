Россия попала в топ самых желанных для хакеров стран

Россия попала в топ-10 наиболее атакуемых хакерами стран. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на экспертов и компании, связанные с кибербезопасностью.

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По сравнению с предыдущими годами, в 2025 году у хакеров снизился интерес к атакам на российские правительственные ведомства и организации — гораздо больше и чаще атакам подвергаются коммерческие компании.

Хакеры нарушили работу интернета в нескольких городах России.

Кроме России, наиболее частыми целями для атак хакеров являются Индия (18,1% от всего объема атак), Китай — (16,2%), США — (14,7%), Япония (12,3%) и Тайвань (10,2%). В общем рейтинге Россия заняла девятое место (3,7%).

До этого хакеры атаковали российских букмекеров перед матчем с Александром Овечкиным.

Пик активности злоумышленников пришелся на время между 1:00 и 1:30 ночи. Объем запросов со стороны атакующих достигал порядка 9 млн в минуту.

Ранее выяснилось, что хакеры предпочитают атаковать в России здравоохранение и пищевую промышленность.