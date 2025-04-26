Маск заявил, что пришло время положить конец конфликту на Украине

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск поддержал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости закончить украинский конфликт.

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В соцсети Х миллиардер подчеркнул, что пришло время положить конец конфликту на Украине.

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Маск также поделился публикацией Трампа о его прибытии в Рим и намерении провести встречи с представителями России и Украины, передает РИА Новости.

Трамп в соцсети Truth Social призвал остановить конфликт на Украине и пообещал, что США окажут помощь. Он также сообщил, что большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, и теперь необходима встреча сторон на самом высоком уровне.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва готова заключить сделку по Украине, но остаются детали, которые "следует донастроить". Министр добавил, что Россия сейчас занята именно этим процессом.