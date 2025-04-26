Как сообщает The Daily Telegraph, американская администрация в неофициальных переговорах допустила возможность оказания помощи международной "коалиции желающих" в случае послевоенного урегулирования на Украине. Речь идет о логистической и разведывательной поддержке, что может стать сдвигом в позиции Вашингтона.

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Ранее британский премьер Кир Стармер заявлял о готовности Лондона направить миротворцев на Украину, но подчеркивал необходимость американских гарантий безопасности для снижения рисков эскалации. Однако Дональд Трамп до сих пор публично не подтверждал подобных обязательств.

Лавров раскрыл цели коалиции желающих

В рамках коалиции обсуждаются варианты воздушных и морских миссий, а также размещение военных инструкторов в западных областях Украины — вдали от линии фронта. При этом, по данным СМИ, энтузиазм Великобритании и Франции в вопросе отправки войск снижается из-за опасений конфронтации с Россией. Планы предполагают активизацию действий сразу после подписания мирного соглашения.

Напомним, что решительный план государств так называемой "коалиции желающих" отправить миротворцев на Украину, вероятно, "смягчилось" в ходе переговоров между представителями Киева и рядом этих стран в Лондоне.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил посла Франции в РФ Николя де Ривьера в лицемерии и жестко раскритиковал его за однобокость подачи информации в украинско-российском конфликте.