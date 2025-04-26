В Великобритании рассказали о плане Трампа позволить РФ сохранить территории

Президент США Дональд Трамп угрожает выйти из мирного процесса по Украине на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, пишет британская газета The Times со ссылкой на свои источники.

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Издание указало, что на украинского лидера Владимира Зеленского оказывается все большее давление «с целью заставить его согласиться на мир».

Трамп раскрыл подробности о работе над соглашением России и Украины

«План президента Трампа позволить России сохранить занятые территории Украины "высечен на камне"», — говорится в статье.

Как указал автор, у украинского лидера «действительно нет выбора», кроме как подписаться под предложением спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

Ранее президент России Владимир Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.