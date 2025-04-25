Зеленский раскрыл условие для окончания конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что без «мира через силу» конфликт на Украине не закончится. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, опубликованном на YouTube.

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Зеленский прокомментировал слова журналиста о том, что президент США Дональд Трамп решит урегулировать конфликт на основе «мира через силу», поскольку без этого принципа боевые действия будут продолжаться. Украинский лидер признал это и согласился с утверждением.

«Это правда, это правда», — сказал он.

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Ранее Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня. По его словам, Украина готова к диалогу в любом формате.