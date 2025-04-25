Зеленский вновь отверг позицию Трампа по Крыму

В ходе пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил о неизменности позиции Украины по Крыму, прямо противореча недавним высказываниям Дональда Трампа. Он сообщил, что только украинский народ имеет право определять принадлежность своих территорий, а международное право поддерживает эту позицию.

"Наша позиция неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими... Украина не будет признавать юридически никакие временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что дал понять американскому лидеру, что в качестве альтернативной формы поддержки рассматривает сотрудничество разведок, защиту от кибератак и поставки систем ПВО Patriot.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что Крым останется в составе Российской Федерации в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.